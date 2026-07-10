Este viernes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoVirgo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Virgo para este viernes

Recordarás a alguien con quien compartiste una etapa de tu vida y quizá te invada cierta melancolía. Procura identificar el mensaje que trae esa emoción y, después, déjala ir; confía en que lo que viene será mejor. Hay algo que te está bloqueando para rehacer tu vida.

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Hoy, Virgo tendrá buena racha en el amor, con conversaciones claras y gestos tiernos que fortalecen la conexión. Compatibilidad destacada con Tauro, ideal para armonía y estabilidad emocional.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este viernes?

En el trabajo, Virgo, la suerte te favorece cuando sueltas la melancolía: un recuerdo del pasado te revelará qué te está bloqueando para rehacer tu vida laboral. Atiende el mensaje, libéralo y confía en que se abren mejores oportunidades y alianzas.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo cuida su salud con rutinas ordenadas y realistas: prioriza el descanso, alimentación sencilla y digestiva, hidratación y ejercicio moderado; evita el perfeccionismo, toma pausas para relajarte y escucha a tu cuerpo.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Virgo

1. Nombra la melancolía y anota el mensaje que te trae. 2. Agradece el pasado y suéltalo con tres respiraciones. 3. Da hoy un paso pequeño para desbloquearte, como pedir ayuda.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.