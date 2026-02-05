El gobierno federal ofrece un apoyo económico de $9,582.47 pesos mensuales para jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente se encuentren sin empleo y no estén estudiando. Esta asistencia económica se brinda mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), iniciativa que tiene el objetivo de vincular a los jóvenes mexicanos a centros de trabajo para facilitarles el ingreso al mundo laboral. Con la finalidad de brindar capacitación gratuita a los jóvenes mexicanos que no cuenten con un empleo y que no estén estudiando actualmente, el gobierno federal creó esta iniciativa en 2019. Los beneficiarios pueden potenciar sus habilidades y competencias, favoreciendo su inserción en el mercado laboral y promoviendo su desarrollo profesional. Además de recibir un apoyo económico mensual, los beneficiarios también reciben seguridad social gracias al seguro médico que les brinda el IMSS. Tras el aumento al salario mínimo general, la beca de JCF también sufrió un incremento del 13%, por lo que los beneficiarios de este programa social, a partir de 2026, recibirán un apoyo de $9,582.47 pesos mensuales. El registro ya está abierto. Los interesados necesitan ingresar al sitio web de Jóvenes Construyendo el Futuro y hacer clic en la opción de “Aprendiz”. Será necesario aperturar una cuenta, por lo que se requerirá tener a la mano la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la credencial de elector, además de un correo electrónico y un número telefónico para llenar el formulario. Las postulaciones se realizarán de forma focalizada, dándoles prioridad a los jóvenes que vivan en contextos de mayor vulnerabilidad. Durante esta etapa, los postulantes podrán elegir el centro laboral en el cual desean capacitarse, que pueden ser empresas, talleres, comercios e incluso dependencias gubernamentales. En caso de que durante su capacitación deseen cambiar de centro, lo podrán realizar en una sola ocasión. Si algún empleador muestra interés, se pondrá en contacto con los candidatos para programar una entrevista. En caso de ser aceptados, recibirán una notificación con su aprobación y el inicio de su capacitación. A los beneficiarios se les brindará una tarjeta del Banco del Bienestar, en la cual se les depositará su apoyo económico durante un periodo de 12 meses. Al finalizar la capacitación, el aprendiz dejará de recibir la asistencia y se le otorgará una constancia con valor curricular.