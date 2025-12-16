En esta noticia Carlos Slim quiere eliminar las Pensiones del Bienestar

Las Pensiones para el Bienestar es una de las políticas federales más importantes de México porque ayuda con un incentivo económico a la población en situación de vulnerabilidad social y económica. Sin embargo, Carlos Slim aseguró que deberían ser eliminadas y sustituidas por más años de trabajo.

La Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores beneficia a 6 millones de personas en un esfuerzo para sacar de la pobreza a la población de la tercera edad. Pero para el hombre más millonario del país, México debe trabajar en construir unidad entre la sociedad e invertir.

De acuerdo a las declaraciones de Slim en la Cumbre Mundial de Premios Nobel en Monterrey, para lograr la paz, se necesita combatir la pobreza y trabajar en el núcleo familiar.

Para el 2025, la Pensión Bienestar para Adultos Mayores equivale a un apoyo económico bimestral de 6,200 pesos para las personas mayores de 65 años. En ese sentido, Slim sugirió “eliminar la pobreza” con un “nivel mínimo de bienestar”.

“Hay que tener paz, libertad y combatir la pobreza. ¿Cómo se elimina la pobreza? Tiene que haber un nivel mínimo de bienestar. Increíble que en el caso de México se esté dando mucho ingreso a jubilados y tenemos seis millones en extrema pobreza. Hay que cambiar el armamento y otros gastos por niveles mínimos de bienestar a la población“, indicó en conferencia de prensa.

Y agregó: “Hay una serie de factores que están provocando inseguridad en las familias. Cuando hay inseguridad, no hay libertad , no puede salir de su casa porque no tiene seguridad, es un factor que está creciendo en muchos lugares del mundo".

“Sí ha habido un deterioro en los países, un deterioro en la paz social del lugar, un deterioro que tenemos que atacar. Es muy importante la familia en armonía con principios y valores, que tiene influencia y es lo que necesitamos una sociedad con paz y hay que trabajarla, que haya unión nacional”, indicó.