Al comenzar a invertir hay que tomar en cuenta que la volatilidad es un factor inherente del círculo del dinero y las finanzas: GBM Advisors.

Antes de invertir, hay una pregunta fundamental que todo inversionista debería plantearse: ¿cuánto podría caer temporalmente mi inversión y estoy preparado para tolerarlo? Traducir la volatilidad a escenarios concretos y establecer expectativas realistas es una de las responsabilidades más importantes de todo asesor financiero desde el primer encuentro.

Con mucha frecuencia, la volatilidad se presenta como un riesgo del que hay que protegerse o como una señal de que algo salió mal. Esa narrativa genera expectativas poco realistas y puede provocar decisiones impulsivas cuando inevitablemente llegan los periodos de incertidumbre.

La volatilidad no es una anomalía del mercado; es una de sus características esenciales. Es la manera en que los precios incorporan nueva información, cambios económicos y expectativas. Quien busca mayores rendimientos debe aceptar que el valor de su inversión fluctuará durante el camino.

Por ello, una de las conversaciones más valiosas entre el asesor y el inversionista no gira únicamente en torno a cuánto podría ganar una cartera, sino a qué magnitud de fluctuaciones deberá estar dispuesto a tolerar para aspirar a esos resultados. La volatilidad es parte del precio que el inversionista asume para buscar mayores rendimientos, siempre dentro de una estrategia diversificada y congruente con sus objetivos.

Esto implica hablar con claridad. No basta con decir que una inversión es de largo plazo o que tiene un nivel de riesgo alto, medio o bajo. El inversionista debe entender cómo podría traducirse ese riesgo en su patrimonio: qué tan pronunciada podría ser una caída, cuánto tiempo podría durar y qué parte de su capital necesita conservar disponible.

Quien invierte con un horizonte de largo plazo debe entender que habrá momentos en los que el valor de su portafolio retroceda, incluso durante periodos prolongados o con caídas considerables, sin que ello signifique necesariamente que el objetivo financiero haya dejado de ser alcanzable.

Sin embargo, normalizar la volatilidad no significa justificar cualquier pérdida. El asesor también debe distinguir entre una fluctuación esperable del mercado, una cartera que no corresponde al perfil del cliente, un problema de concentración o un deterioro real de la tesis de inversión. Algunas caídas exigen paciencia; otras, una revisión de la estrategia.

Explicar esa diferencia fortalece la confianza. Un inversionista que comprende desde el inicio qué fluctuaciones puede enfrentar y por qué está mucho mejor preparado para evitar decisiones emocionales, como vender durante una baja o abandonar una estrategia sólida por el simple hecho de atravesar un periodo complicado.

La mejor asesoría no es aquella que promete eliminar la incertidumbre, sino la que ayuda a ponerla en contexto. El verdadero valor de un asesor financiero no radica en anticipar cada movimiento del mercado, sino en construir una estrategia adecuada y preparar al cliente para mantenerse disciplinado cuando el recorrido se vuelve difícil.

Antes de hablar de rendimientos esperados, conviene hablar de las caídas que podrían presentarse para alcanzarlos. Una inversión exitosa no depende únicamente de elegir los activos correctos; también depende de que el inversionista comprenda el riesgo que está asumiendo y tenga la capacidad financiera y emocional para sostener la estrategia.

Entenderlo y saber explicarlo puede marcar la diferencia entre un cliente que abandona su inversión en el peor momento y otro que mantiene el rumbo porque conoce desde el inicio las condiciones del camino.

*Es una opinión personal del autor que no refleja la postura de El Cronista México o sus dueños. El autor es Director de Expansión GBM Advisors