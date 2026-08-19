Este jueves, 20 de agosto de 2026, la Iglesia católica celebra a San Bernardo de Claraval, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,San Bernardo de Claraval fue un abad y doctor de la Iglesia que fundó el monasterio de Clairvaux y recorrió Europa para promover la paz y la unidad en la Iglesia.

Santoral del día | San Bernardo de Claraval (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Bernardo de Claraval?

San Bernardo de Claraval fue un destacado abad y doctor de la Iglesia, reconocido por su profunda espiritualidad y liderazgo. Ingresó al monasterio del Cister con un grupo de treinta compañeros, donde desarrolló una vida monástica ejemplar. Su papel como fundador y primer abad del monasterio de Clairvaux (Claraval) marcó un hito importante en la historia del monasticismo, guiando a los monjes en la observancia de los mandamientos del Señor a través de su vida, doctrina y ejemplo.

Además de su labor en el monasterio, San Bernardo se dedicó a recorrer Europa con el propósito de restablecer la paz y la unidad en tiempos de conflictos. Su influencia se extendió más allá de las puertas del monasterio y se convirtió en un importante consejero espiritual para muchos, iluminando a la Iglesia con sus escritos y enseñanzas. Su búsqueda de la armonía y la reconciliación resuena a lo largo de su vida y obra.

Finalmente, San Bernardo descansó en el Señor cerca de Langres, en Francia, dejando un legado duradero en la Iglesia y la espiritualidad cristiana. Su vida se recuerda no solo por su compromiso a la reforma monástica, sino también por su contribución a la teología y su papel como un líder espiritual en su tiempo. Su ejemplo sigue inspirando a generaciones de fieles en la búsqueda de una vida dedicada a Dios.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

devotismo por Dios

Santoral del día | San Bernardo de Claraval (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el jueves, 20 de agosto de 2026

El 20 de agosto de 2026, la comunidad católica celebra la festividad de varios santos que han dejado una huella significativa en la historia de la iglesia. Entre ellos destaca San Filiberto de Noirmoutier, conocido por su vida de penitencia y fundación de monasterios en el siglo VII. Su legado perdura entre los fieles que lo veneran como un modelo de vida monástica y devoción.Asimismo, se recuerda a San Cristóbal de Córdoba, un mártir del siglo IX, cuya fe inquebrantable en tiempos de persecución lo ha convertido en un símbolo de resistencia para muchos creyentes. Además, el Beato Bernardo Tolomeo, del siglo XIV, es honrado por su labor de promoción de la fe y la asistencia a los pobres, reafirmando la importancia de la caridad en la tradición cristiana.No menos significativos son el Beato Ladislao Maczkowski y el Beato Luis Francisco Le Brun, ambos del siglo XVIII, quienes dedicaron sus vidas al servicio de Dios y los demás. Junto a ellos, se celebra la memoria de las Beatas María Climent Mateu, María de Matías y los santos San Máximo de Chinon, todos ellos representando distintas épocas y virtudes del cristianismo, unidos en su llamado a la santidad.

La oración para San Bernardo de Claraval:

Oh glorioso San Bernardo de Claraval, modelo de humildad y ardiente amor a Dios; tú que fuiste luz para la Iglesia y defensor de la fe, alcánzanos del Señor un corazón manso y obediente, un amor puro a Jesucristo y una tierna devoción a la Santísima Virgen. Enséñanos a buscar siempre la voluntad divina, a despreciar lo que pasa y a aspirar a los bienes eternos; fortalece nuestra fe en las pruebas y condúcenos por el camino de la santidad hasta alcanzar la gloria del cielo. Amén.