Según el especialista, una parte importante de los tumores podría evitarse mediante cambios sostenidos en los hábitos cotidianos.

A sus 97 años, el oncólogo y farmacólogo italiano Silvio Garattini continúa trabajando y defendiendo la importancia de la prevención. Según el especialista, una parte importante de los tumores podría evitarse mediante cambios sostenidos en los hábitos cotidianos.

Para Garattini, el tabaquismo y el consumo de alcohol son dos de los principales factores asociados a los casos de cáncer que podrían prevenirse. A esto suma una alimentación moderada, actividad física, buen descanso y mantener una vida social e intelectual activa.

Según el especialista, una parte importante de los tumores podría evitarse mediante cambios sostenidos en los hábitos cotidianos. Magnific

Garattini asegura que el 40% de los cánceres podría prevenirse con hábitos saludables

Garattini sostiene que cerca del 40% de los tumores podría evitarse mediante un estilo de vida saludable. En su entrevista, señala especialmente al tabaco y al alcohol como dos de los principales factores de riesgo.

El especialista también advierte sobre otros elementos que pueden influir, como la contaminación. Sin embargo, considera que todavía existe una falta de conciencia sobre la importancia de prevenir enfermedades antes de que aparezcan.

Para el oncólogo, la medicina debería concentrar una mayor parte de sus esfuerzos en la prevención. Por eso, plantea la necesidad de una “revolución cultural” que permita incorporar buenos hábitos desde edades tempranas.

La rutina que recomienda el oncólogo para cuidar la salud

Entre sus principales recomendaciones aparece la actividad física. Garattini asegura que camina cinco kilómetros todos los días, aunque reconoce que las condiciones climáticas pueden impedirle mantener ese ritmo en algunas ocasiones.

La alimentación también ocupa un lugar central en su rutina. El especialista sostiene que comer de manera consciente es una de las claves para mantener una buena salud y explica que él mismo limita especialmente la cantidad de comida durante el almuerzo.

Su consejo no se basa en una dieta específica, sino en mantener una alimentación variada y moderada. Para Garattini, adquirir buenos hábitos y sostenerlos a lo largo del tiempo resulta más importante que seguir soluciones puntuales.

Qué otros hábitos recomienda para vivir más y mejor

El especialista también destaca la importancia de dormir adecuadamente y mantener relaciones sociales. Según explica, estos aspectos adquieren especial relevancia después de la jubilación, cuando es necesario mantener el cerebro activo.

Garattini recomienda conservar intereses y actividades que permitan mantener la mente en funcionamiento. Puede tratarse de un hobby, trabajo o voluntariado, siempre que exista continuidad y motivación.

A sus 97 años, el oncólogo considera que no existe un “elixir” para alcanzar una vida larga. Su propuesta se basa en decisiones cotidianas: prevenir, mantenerse activo, comer con moderación, evitar el tabaco y el alcohol y conservar intereses que mantengan activa la mente.