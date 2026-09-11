Recientemente, la NASA presentó una imagen generada por el satélite NISAR, la cual revela, con una exactitud sin igual, las áreas en las que la Ciudad de México enfrenta los hundimientos más preocupantes del terreno.

Los datos, recopilados entre octubre de 2025 y enero de 2026, indican ubicaciones donde la depresión del suelo supera los 2 centímetros por mes.

DNN Photo/UNsplash

Las causas del hundimiento de la Ciudad de México

La razón fundamental del hundimiento es clara: la extracción intensiva de agua de los acuíferos, combinada con el peso de la infraestructura urbana, ocasiona la compactación del suelo arcilloso y volcánico en el que se asienta la ciudad.

El 70% del subsuelo de la CDMX se clasifica como hundible, de acuerdo con los estudios realizados por geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta problemática se ve intensificada por la baja permeabilidad del asfalto y la limitada presencia de áreas verdes en la metrópoli.

Un claro ejemplo de este fenómeno es el monumento al Ángel de la Independencia, situado en Paseo de la Reforma. A medida que el terreno circundante se hunde, se han añadido 14 escalones a su base para ajustar la diferencia de nivel. Este ejemplo ilustra, de manera tangible, lo que los datos científicos evidencian: la ciudad no solo experimenta un hundimiento, sino que este es desigual y continuo.

Conforme a las mediciones realizadas, el hundimiento afecta a puntos icónicos de la Ciudad de México como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el monumento al Ángel de la Independencia y el Lago de Chalco.

Mapas de la misión espacial EE.UU.-India sobre el hundimiento extremo en Ciudad de México NASA

¿Cuándo podría quedar la CDMX completamente bajo el agua?

La geóloga Wendy Morales, perteneciente a la UNAM, hizo un diagnóstico contundente: “Este es el punto de no retorno. Ya no hay forma de detener este proceso”. La experta presentó dos escenarios plausibles: que tanto gobiernos como ciudadanos se adapten a circunstancias cada vez más adversas, lo que intensificaría la marginación en las áreas más impactadas; o que se generen desplazamientos forzados hacia otras regiones del país.

De acuerdo con geólogos de la UNAM, la Ciudad de México pierde entre 15 y 30 centímetros de altura anualmente en promedio, aunque en localidades como Iztapalapa, el hundimiento puede llegar a ser de hasta 40 centímetros al año. Sergio Rodríguez, investigador de dicha institución, notificó que esta cifra, al proyectarse en un lapso de diez años, implica una reducción del terreno de hasta tres metros, lo que conlleva graves repercusiones para la infraestructura, los servicios y la habitabilidad en amplias áreas de la ciudad.

The ground beneath Mexico City is slowly sinking, and now, the NISAR satellite can track it from space. New data shows parts of the city (in blue) that sank more than half an inch (more than 2 cm) per month from Oct. 2025 to Jan. 2026. pic.twitter.com/5uDM1B9Mwx — NASA Earth (@NASAEarth) April 29, 2026

¿Qué soluciones están disponibles?

En atención a dicho escenario, Sergio Rodríguez propone una única solución estructural: la desconcentración de la capital mediante la creación de nuevas ciudades o centros urbanos planificados, que estén dotados de empleo, hospitales, escuelas e infraestructura comunitaria.

Sin transformaciones significativas en la gestión hídrica y en el ordenamiento territorial, los expertos concluyen que el hundimiento persistirá y la CDMX acumulará áreas que, con el tiempo, dejarán de ser habitables.

El satélite NISAR, desarrollado en colaboración entre la NASA y la agencia espacial india ISRO, tiene programado su lanzamiento para el año 2025. Este dispositivo es capaz de rastrear cambios en la superficie terrestre desde la órbita, sin ser afectado por nubes o vegetación. Esta capacidad lo posiciona como una herramienta excepcional para el monitoreo de fenómenos como la subsidencia urbana.

“Ciudad de México es un punto crítico conocido en lo que respecta a hundimientos, e imágenes como esta son solo el comienzo para NISAR”, afirmó David Bekaert, miembro del equipo científico de la misión.