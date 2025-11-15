La cadena de supermercados Walmart y Sam’s Club lanzan nuevas tarjetas en alianza con INVEX y Mastercard, con descuentos, bonificaciones y opciones de crédito accesible para más familias en México. La alianza más esperada y ganadora parece que llegó justo para las compras de Navidad.

Tras una alianza entre Walmart, Sam’s Club, INVEX Banco y Mastercard, la tarjeta más usada en supermercados cambia radicalmente para ofrecer más descuentos y opciones de pago accesibles. La renovación busca fortalecer la inclusión financiera en el país.

Walmart y Sam’s Club lanzan nuevas tarjetas en alianza con INVEX y Mastercard. Walmart

El nuevo plástico de estas tiendas promete beneficios inmediatos, incluyendo bonificaciones, cuotas sin interés y un esquema sin anualidad, con el objetivo de facilitar el ahorro en compras cotidianas dentro y fuera de las tiendas del grupo.

La iniciativa responde al reto de ampliar el acceso al crédito en México, donde solo poco más de la mitad de la población cuenta con tarjeta. Con este lanzamiento se impulsa un modelo más accesible y orientado al consumo inteligente.

Más beneficios desde la primera compra

Las nuevas tarjetas integran descuentos sólidos y un programa de lealtad ampliado para usuarios de todo el país. Los clientes recibirán bonificaciones por cada compra, además de acceso a meses sin intereses en tiendas del grupo.

“Queremos herramientas que faciliten la vida diaria y fortalezcan la economía familiar, con beneficios desde la primera compra y sin anualidad”, explicó Santiago Benvenuto, líder de Soluciones Financieras de Walmart de México y Centroamérica.

¿Qué incluye la nueva alianza de Waltmar?

El esquema incorpora una experiencia de crédito digital que prioriza seguridad y rapidez, diseñada para acercar servicios financieros a millones de familias que aún dependen principalmente del efectivo. Beneficios principales:

El nuevo plástico promete beneficios inmediatos, incluyendo bonificaciones, cuotas sin interés y un esquema sin anualidad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sin anualidad al hacer una compra mínima al mes en cualquier establecimiento.

3.5% de bonificación Cashi en compras en Walmart México.

1% de bonificación Cashi en cualquier otra compra.

10% de descuento en primera compra.

Meses sin Intereses en Bodega Aurrera, Walmart y Sam’s Club.

Tarjeta Física y Digital con la mayor seguridad en cada transacción.

Aprobación total con la opción de Tarjeta de Crédito garantizada. (la de Walmart)

La tarjeta busca convertirse en una herramienta de progreso financiero, ofreciendo un ecosistema sencillo, seguro y accesible para nuevos usuarios de crédito.

Tecnología en las nuevas tarjetas de Walmart alcance nacional

La tecnología incorporada promete transacciones seguras en comercios físicos y digitales a nivel nacional e internacional, respaldada por Mastercard e INVEX.

Este enfoque facilita una experiencia más fluida en pagos diarios.

Las tarjetas ya están disponibles en todas las tiendas Walmart y clubes Sam’s Club del país, además del sitio de INVEX y la App Cashi, ampliando su alcance.

La alianza consolida una estrategia de inclusión financiera que busca mejorar el acceso al crédito y potenciar el ahorro de millones de familias mexicanas.