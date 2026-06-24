Los conductores serán vigilados y habrá sanciones más estrictas para quienes no cumplan las reglas de tránsito.

La reactivación de las infracciones de Tránsito y el regreso del operativo Alcoholímetro en Xalapa son medidas que, según habitantes de la ciudad, ayudarán a recuperar el orden en calles y avenidas que se perdió desde diciembre de 2024, cuando por indicación del Gobierno del Estado dejaron de aplicarse.

De acuerdo con los xalapeños consultados, la ausencia de sanciones provocó un creciente desorden vial y la figura de los oficiales de vialidad aparentemente perdió respeto entre los usuarios de las calles.

Automovilistas y motociclistas reconocen que, ante la falta de infracciones, se rebasaron los límites de tolerancia, al grado de que se cometen faltas al Reglamento de Tránsito y Seguridad Vial sin recibir la sanción correspondiente.

Estacionarse en lugares prohibidos, una de las faltas más comunes

Entre las conductas que más se repiten, los ciudadanos mencionan vehículos estacionados en lugares prohibidos, en doble fila, sobre banquetas o incluso frente a paradas de transporte público.

Los conductores serán vigilados y habrá sanciones más estrictas para quienes no cumplan las reglas de tránsito.

Piden que las multas se apliquen con apego a la ley

Aunque respaldan el regreso de las sanciones, los ciudadanos consideran que estas deben aplicarse con total apego a la ley y sin fines recaudatorios.

Jesús Hernández Hernández señala a Diario de Xalapa que se debe garantizar que no haya excesos de ambas partes para evitar posibles extorsiones y, en el caso del uso de grúas para el decomiso de vehículos, considera que lo ideal es utilizar grúas oficiales.

El taxista Alberto Alejandro Ramírez coincide en que la aplicación de sanciones puede ayudar a recuperar el orden vial, el cual califica como “un desastre en Xalapa”.

Sin embargo, también pide que las infracciones se apliquen conforme a la ley y que se evite retirar autos y motocicletas únicamente con un afán recaudatorio, más que por cuestiones de vialidad.