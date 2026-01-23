En esta noticia Acelerará más este año

La economía mexicana se aceleró en el último trimestre del año, lo que permitiría al producto interno bruto una ligera recuperación y registrar un crecimiento bajo durante 2025.

El Indicador General de Actividad Económica (IGAE) con datos acumulados entre enero y noviembre se ubicó en un crecimiento de 0.2%, lo que se compara con un alza de 1.5% en el mismo periodo de 2024.

Sin embargo, el comportamiento en el cuarto trimestre del año permitirá que el PIB cierre apenas por arriba del cero.

De acuerdo con Banamex, la actividad sorprendió al alza en octubre, principalmente por el crecimiento extraordinario de la producción industrial, y el renovado dinamismo de los servicios.

“Los indicadores disponibles hasta el momento señalan una moderación de la actividad en el último bimestre”, señaló el banco. “La producción industrial se estabiliza después de una marcada tendencia a la baja en trimestres previos, mientras que los servicios mantienen una tendencia al alza moderada. En el agregado, la economía muestra señales de recuperación, cómo anticipábamos”.

Pese al buen comportamiento del indicador económico, el banco prevé que el IGAE de diciembre se contraiga 0.1% mensual.

Este resultado implicaría un crecimiento del PIB de 0.7% trimestral en el 4T25 después de la caída de 0.3% del 3T25. “Con ello mantenemos nuestra estimación de crecimiento del PIB para todo 2025 en 0.4%”, comentó Banamex.

Acelerará más este año

El banco añadió que para este año el crecimiento económico acelerará a un crecimiento de 1.5%, debido a una recuperación gradual de la actividad económica, conforme avance el gasto público, una relajación de la política monetaria, así como la reducción de la incertidumbre en el entorno internacional.

“No obstante, el crecimiento de la actividad se mantendría modesto, y acumularía tres años consecutivos de crecimiento por debajo de su promedio de 2000-2018 de 1.9%”, dice la entidad financiera.

Los factores de riesgo para la economía mexicana se concentran en una posible desaceleración de Estados Unidos, así como un nuevo deterioro de la actividad petrolera, o que se complique la revisión del TMEC, advirtió el banco.

En sentido contrario, el resultado podría ser mejor si el consumo muestra un mejor comportamiento al esperado, que se acelere la inversión privada, conforme se disipe la incertidumbre, así como los efectos de la celebración del Mundial 2026.