La inversión en sectores estratégicos como tecnología y manufactura avanzada ha sido crucial para el aumento de millonarios en México. Foto: Freepik.

En esta noticia ¿Qué viene para el corto plazo?

La economía mexicana mostró un ligero signo de recuperación en octubre, pues el. Indicador General de Actividad Económica (IGAE) logró un crecimiento de 0.98%, de acuerdo con datos del Inegi.

El resultado de octubre revirtió la tendencia de septiembre, cuando la economía tuvo una caída de 0.44%.

La inversión en sectores estratégicos como tecnología y manufactura avanzada ha sido crucial para el aumento de millonarios en México. Foto: Freepik.

La lentitud de la economía mexicana ha llevado a los especialistas del sector privado a estimar que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional tendrá un crecimiento de apenas 0.4% al cierre de este año.

La incertidumbre económica y la desconfianza empresarial han sido los factores que han aderezado el lento crecimiento económico.

Los bandazos de la política económica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sumado a la incertidumbre dentro del país ante cambios como la Reforma al Poder Judicial y la nueva administración federal se mantienen como los principales frenos a la inversión y el consumo.

Además, el Indicador Oportuno de Actividad Económica (IOAE) de noviembre apunta a un crecimiento de 0.44%.

¿Qué viene para el corto plazo?

Las actividades primarias y secundarias tuvieron una recuperación considerable en octubre, después de que en septiembre el sector industrial registró un mes negativo y el consumo apenas logró crecer.

Pese a la recuperación de octubre, la directora de Análisis Económico de Banco Base, Gabriela Siller, no espera que el panorama se recupere en el corto plazo.

Las actividades industriales del país mostraron en octubre un crecimiento de 0.74%, mientras que el consumo avanzó 1.19%.

El rebote, dice la especialista, no refleja información suficiente para confirmar que la economía mexicana tiene un cambio de tendencia.

“Entre los riesgos a la baja destaca que, al interior de las actividades secundarias, la manufactura se contrajo 0.31% mensual y 1.45% anual, sumando cinco meses consecutivos de contracción, algo que no ha ocurrido desde el periodo entre agosto del 2019 y septiembre del 2020, cuando se observaron 14 meses de contracciones anuales consecutivas. La manufactura representa cerca del 20.4% del PIB de México y su debilidad es resultado de sectores afectados por la política comercial proteccionista de Estados Unidos, en particular los aranceles a las importaciones del sector automotriz y siderúrgicas”, dijo.

Para la analista, el rebote del IGAE y en particular del consumo disminuye las posibilidades de que la economía caiga en el último trimestre del año y se evite una recesión.

No obstante, el resultado no alcanza “para confirmar un cambio de tendencia a una senda de crecimiento sostenido del PIB”.