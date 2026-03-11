Existen bancos que prevén un escenario más optimista que el del propio Banco de México (Banxico) para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de este año, y uno de ellos es Barclays. Y es que el Banxico ubica el pronóstico de incremento económico de este año en 1.6%, mientras que el banco británico Barclays lo ubica en 1.7%. En conferencia de prensa, Gabriel Casillas, economista en Jefe de Barclays en México, afirma que existen varios factores internos y externos que impulsarán el crecimiento del país, más allá de lo estimado por el consenso. Entre ellos, destacó una aceleración de la manufactura a nivel internacional, debido a que el consumo de bienes duraderos está recuperándose después de que en la época post Covid, el consumo se concentró en experiencias y viajes. A esto se suma una mayor expectativa de crecimiento de la economía de Estados Unidos, así como un consumo resiliente en el país. Para Gabriel Casillas, otro factor que impulsa la inversión y la economía nacional es la confianza que tienen los mercados e inversionistas en la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. La certeza, dijo el economista en Jefe de Barclays, responde al manejo de la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la sucesión de la subgobernadora del Banxico, Irene Espinosa, con un perfil adecuado y con capacidades técnicas, así como la consolidación fiscal y el apoyo económico hecho a Petróleos Mexicanos, y que fue anunciado el año pasado. Desde la perspectiva de Barclays, México está muy bien posicionado en relación con otros países emergentes, como Brasil o Sudáfrica, lo que hace que los inversionistas mantengan su interés por el país. Un factor adicional que anima al mercado a mantenerse en México es el cambio de enfoque en la política económica que ha implementado este gobierno federal. Casillas afirma que el rumbo económico de la presidenta Sheinbaum camina hacia “un enfoque de crecimiento”, a partir de la presentación del Plan México, que implica más de 1,500 proyectos económicos. Sin embargo, para determinar el impacto que tendrá el plan del gobierno federal, todavía es necesario conocer los detalles de los mismos. Gabriel Casillas descartó que los recientes incrementos en el precio internacional del petróleo tengan un impacto representativo en el precio de la gasolina en México, debido a que el alza, hasta el momento, ha sido de corto plazo y no se ha reflejado a un nivel acelerado en el valor del combustible. Ejemplificó que en Estados Unidos, el precio de la gasolina regular se ubicó en un promedio estimado de MXN $13 por litro, mientras que en la actualidad se ubica en MXN $14.5 al público. En el caso de Pemex, que compra gasolina a un precio menor, el precio pasó de MXN $8 por litro hasta MXN $8.9. En este sentido, Casillas recordó que en México el gobierno federal cobra un impuesto de poco más de MXN $6 por cada litro de gasolina Magna, a partir del IEPS, por lo que puede implementar un estímulo fiscal para evitar que el combustible suba de MXN $24 por litro, como lo comprometió el gobierno federal a principios del año, sin tener un impacto mayor en la recaudación fiscal, al menos por las próximas 3 o 4 semanas.