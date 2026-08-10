La astrología occidental presagia el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Los individuos que nacieron bajo el signo de Virgo este lunes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

También, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Virgo para este lunes

Jornada de armonía y de metas cumplidas, muy propicia para fortalecer la vida personal y del hogar, donde experimentarás una alegría especial. Es un momento perfecto para alcanzar acuerdos o disipar tensiones y conflictos en el ámbito familiar y sentimental. También para dedicarte a actividades vocacionales que te generen gran disfrute.

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Virgo, hoy el amor te sonríe con calma y oportunidades sutiles; tu mejor compatibilidad del día es con Tauro.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este lunes?

Virgo, tu suerte laboral se alinea con una jornada de armonía y metas cumplidas: podrás cerrar acuerdos y disipar tensiones mientras fortaleces tu vida personal y del hogar. Enfócate en actividades vocacionales que te den gran disfrute; esa alegría especial atraerá apoyos y resultados sólidos.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo debe cuidar su salud con rutinas ordenadas: comer de forma balanceada, hidratarse, hacer ejercicio moderado y dormir bien; además, conviene soltar el perfeccionismo con pausas, respiración y contacto con la naturaleza.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Virgo

Habla con calma en casa y busca acuerdos. Reserva tiempo para tu vocación que te dé disfrute. Elige tres metas claras y cúmplelas con serenidad.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.