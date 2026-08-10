Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la vivencia diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este lunes, 10 de agosto de 2026, las personas de Aries pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

El horóscopo de este lunes para Aries

Para Aries, el día favorece un tono más templado: desde un rol de liderazgo, un lenguaje sereno y colaborativo haría que decisiones y peticiones no se perciban como imposiciones.

Una explicación transparente de las motivaciones, aun si resulta repetitiva, allanaría el camino hacia acuerdos y desactivaría tensiones latentes.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Aries?

Aries, en el trabajo este 2026-08-10 te irá mejor si moderas el tono al dar indicaciones desde tu posición de liderazgo; busca acuerdos, evita que tus instrucciones suenen impositivas y explica con claridad tus motivaciones para lograr colaboración y buenos resultados.

Aries: así te irá en el amor este lunes

Aries, en el amor hoy te irá mejor si bajas la intensidad de tus palabras y explicas con calma lo que sientes; lidera sin imponer y busca puntos en común para evitar roces.

Serás especialmente compatible con Libra, quien aportará equilibrio y apertura al diálogo, ayudándote a transformar la tensión en acuerdos afectuosos durante este día.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Aries

Para Aries, sus números de la suerte son 63, 49, 88 y 96 y les sirven para tomar decisiones, elegir fechas clave y atraer buena fortuna en proyectos y finanzas.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Aries: Cuida tu salud mental hoy practicando respiración y pausas antes de hablar; suaviza el tono, explica con claridad tus motivos y busca acuerdos desde la empatía; una caminata breve o estiramientos te ayudarán a liberar tensión y evitar que tu liderazgo se sienta impositivo.