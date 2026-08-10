La astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta lunes, aquellos nacidos bajo el signo de Libra tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Libra para este lunes

Si estás en una relación, esta noche será de una pasión desbordada como no ocurría desde hace tiempo. Si no la tienes, es muy probable que conozcas a alguien con quien podrías iniciar algo muy especial. Siempre has estado receptivo al amor, aunque a veces te cuesta mostrarte tal cual eres ante la otra persona.

El horóscopo del día para Libra (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy Libra brillará en el amor: la empatía y el encanto atraerán encuentros agradables y conversaciones sinceras; evita precipitarte y deja que todo fluya. Compatibilidad destacada con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este lunes?

Libra, tu suerte laboral hoy se activa a través de alianzas: si ya trabajas en equipo, la química se intensifica y surgen avances; si no, podrías conocer a alguien clave para un proyecto especial. Sé auténtico y deja ver tu talento.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra, cuida tu salud equilibrando descanso y movimiento, con alimentación variada, buena hidratación, gestión del estrés y chequeos preventivos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Libra

Cuida tu energía para la noche. Mantén la mente abierta a nuevas conexiones. Muéstrate auténtico y habla con calma.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.