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Este lunes, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoSagitario podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Sagitario para este lunes

Te toparás con frases casi hechiceras en un libro o en algún objeto vinculado al arte que ampliarán tu mente hacia ideas o conceptos que no habías considerado. Es algo muy positivo, porque te animará a explorar nuevos ámbitos de acción.

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El horóscopo del día para Sagitario (foto: Pixabay).
El horóscopo del día para Sagitario (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Sagitario, según el horóscopo?

Sagitario tendrá hoy buena suerte en el amor, con encuentros cálidos y sinceros si confías en tu intuición; compatibilidad especial con Leo.

¿Cómo le irá en el trabajo a Sagitario este lunes?

Sagitario, tu suerte laboral se activa al toparte con frases casi hechiceras en un libro o en un objeto artístico; esa inspiración ampliará tu mente y te impulsará a explorar con acierto nuevos ámbitos profesionales.

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Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Sagitario

Sagitario debe canalizar su energía con ejercicio regular y tiempo al aire libre, cuidar una alimentación equilibrada y moderar excesos. También necesita priorizar el sueño, gestionar el estrés con pausas o meditación e incluir chequeos preventivos periódicos.

Consejos de hoy para Sagitario

Lee unas líneas de arte y subraya una idea. Convierte esa frase en una acción hoy. Explora un ámbito creativo nuevo durante 20 minutos.

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En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.