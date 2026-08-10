La astrología occidental predice el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Escorpio este lunes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

También, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Escorpio para este lunes

Lo más aconsejable es que elijas guiándote por tu corazón respecto a ese asunto personal en el que te está costando dar el siguiente paso. Mereces actuar conforme a tus verdaderos deseos, aunque haya quienes no lo entiendan.

El horóscopo del día para Escorpio (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Escorpio, según el horóscopo?

Durante el día, Escorpio irradiará magnetismo en el amor; si mantiene la calma y escucha su intuición, atraerá gestos sinceros. Compatibilidad destacada con Cáncer.

¿Cómo le irá en el trabajo a Escorpio este lunes?

Escorpio, en el trabajo tu suerte mejora cuando eliges según tu corazón: al dar ese paso difícil pero fiel a tus verdaderos deseos, se abren oportunidades, aunque otros no lo comprendan.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Escorpio

Escorpio debe equilibrar su intensidad con buen descanso, hidratación y alimentos integrales. Practica ejercicio moderado y meditación para gestionar el estrés y haz chequeos preventivos, sobre todo del sistema reproductivo y digestivo.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Escorpio

Da hoy un paso pequeño. Elige según tu corazón. Acepta que no todos entenderán.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.