Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este lunes, 10 de agosto de 2026, las personas de Leo pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

Horóscopo de hoy lunes 10 de agosto para Leo

Para Leo, el día favorece la discreción afectiva: si el interés nace tras una antigua amistad, guardar lo sentido ayuda a reconocer si hay correspondencia.

Con la calma asentada, las decisiones se aclaran; cuando todo toma forma, el siguiente paso aparece sin prisa.

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Leo?

Leo, en el trabajo este 2026-08-10 conviene manejar con discreción tus ideas y vínculos: evita contar a demasiados colegas tus planes o impresiones hasta confirmar apoyos reales. Si actúas con calma y esperas a que las dinámicas se asienten, verás con claridad quién te respalda y podrás decidir el siguiente paso con firmeza, protegiendo tu reputación y enfocándote en lo esencial.

Leo: así te irá en el amor este lunes

Leo, hoy el amor te pide prudencia: guarda para ti lo que sientes por esa persona que hasta hace poco era solo una bonita amistad. La discreción te ayudará a escuchar tu intuición y a dar un paso a la vez, sin presiones externas.

Tu mayor compatibilidad del día será con Escorpio, que valora el silencio cómplice y la lealtad. Juntos, podrán profundizar el vínculo con calma y fortalecer la confianza antes de compartirlo con los demás.

Los números de la suerte para Leo

Para Leo, los números de la suerte son "93, 20, 79, 24" y pueden servir para elegir fechas clave, tomar decisiones o probar suerte en sorteos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, cuida tu salud mental reservando lo que sientes hasta estar seguro de ser correspondido; mientras tanto, regula el estrés con respiración profunda o escribiendo un diario y evita compartir de más.