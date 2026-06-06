Este sábado, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Leo para este sábado

Tras unos días muy románticos, tú y tu pareja seguiréis rumbos algo distintos y os alejaréis un poco. No le des más vueltas: simplemente tendrás que cumplir algunos compromisos y tendrás menos tiempo para estar con los tuyos.

El horóscopo del día para Leo (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy Leo goza de buena fortuna en el amor; tu calidez atraerá encuentros emocionantes y gestos sinceros. Compatibilidad del día: Sagitario.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este sábado?

Leo, la suerte laboral mejora al centrarte en los compromisos que ahora te exigen y te dejan menos tiempo en lo personal. Esa breve distancia te dará foco: con orden y constancia llegará un reconocimiento u oportunidad.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con alimentación equilibrada, ejercicio regular, buena hidratación y sueño suficiente; además, gestionar el estrés, limitar alcohol y tabaco y hacerse chequeos médicos periódicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

Consejos de hoy para Leo

Acepta la distancia temporal. Prioriza tus compromisos. Agenda un rato con los tuyos.

En este panorama, la lectura del horóscopo día con día se consolida como una referencia para asomarse a lo que podría deparar el futuro y planear la jornada.