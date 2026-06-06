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Este sábado, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Leo para este sábado

Tras unos días muy románticos, tú y tu pareja seguiréis rumbos algo distintos y os alejaréis un poco. No le des más vueltas: simplemente tendrás que cumplir algunos compromisos y tendrás menos tiempo para estar con los tuyos.

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El horóscopo del día para Leo (foto: Pixabay).
El horóscopo del día para Leo (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy Leo goza de buena fortuna en el amor; tu calidez atraerá encuentros emocionantes y gestos sinceros. Compatibilidad del día: Sagitario.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este sábado?

Leo, la suerte laboral mejora al centrarte en los compromisos que ahora te exigen y te dejan menos tiempo en lo personal. Esa breve distancia te dará foco: con orden y constancia llegará un reconocimiento u oportunidad.

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Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con alimentación equilibrada, ejercicio regular, buena hidratación y sueño suficiente; además, gestionar el estrés, limitar alcohol y tabaco y hacerse chequeos médicos periódicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).
Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

Consejos de hoy para Leo

Acepta la distancia temporal. Prioriza tus compromisos. Agenda un rato con los tuyos.

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En este panorama, la lectura del horóscopo día con día se consolida como una referencia para asomarse a lo que podría deparar el futuro y planear la jornada.