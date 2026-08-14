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La astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta viernes, aquellos nacidos bajo el signo de Géminis tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Geminis para este viernes

Atiende a tu intuición y, si concluyes que te equivocaste con alguien a quien querías, aparta el orgullo y discúlpate. Enmendar los errores demuestra sabiduría y sabes que, en ocasiones, tu lado más impulsivo te domina. Hoy alguien te sorprenderá.

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¿Cómo le irá en el amor a Géminis, según el horóscopo?

Hoy, Géminis, tu carisma y fluidez verbal favorecen encuentros románticos y reconexiones sinceras. Compatibilidad especial con Libra, que aportará equilibrio y chispa a tus emociones.

¿Cómo le irá en el trabajo a Géminis este viernes?

Hoy, Géminis, tu suerte laboral crece si sigues tu intuición y pides disculpas donde te equivocaste: enmendar demuestra sabiduría. Modera el impulso; alguien te sorprenderá con apoyo que abrirá una oportunidad.

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Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Géminis

Como Géminis, equilibra mente y cuerpo: mantén horarios de sueño, realiza ejercicio variado, haz pausas para respirar y estirar, modera pantallas y cafeína, hidrátate, come ligero y reserva momentos de silencio.

Consejos de hoy para Géminis

Atiende a tu intuición. Si te equivocaste, discúlpate con humildad. Respira antes de actuar y espera una sorpresa hoy.

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En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.