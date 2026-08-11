La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este miércoles, 12 de agosto de 2026 a Santa Hilaria de Augsburgo y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Santa Hilaria de Augsburgo (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Hilaria de Augsburgo?

Santa Hilaria de Augsburgo fue la madre de la mártir Santa Afra; su martirio se sitúa en Augsburgo, en 304.

Oraba cierto día junto al sepulcro de su hija cuando los perseguidores la sorprendieron y allí mismo la quemaron.

La acompañaban sus criadas Digna, Euprepia y Eunomia, también mártires; dos de sus criadas fueron decapitadas.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

femenino

femenino

entrega por Dios

Santoral del día | Santa Hilaria de Augsburgo (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el miércoles, 12 de agosto de 2026

El 12 de agosto de 2026, se conmemoran varios santos de gran relevancia en la tradición cristiana. Entre ellos destacan Santa Eunomia y Santa Euprepia, ambas de Augsburgo y veneradas desde el siglo IV. Estos santos reflejan la rica historia de la fe en esta región, donde sus legados aún son recordados en diversas celebraciones litúrgicas.Asimismo, el mismo día se celebran a San Graciliano y Santa Digna, también de Augsburgo, así como a San Euplo de Catania. Todos ellos pertenecen al siglo IV, un periodo en el que se consolidó la presencia del cristianismo en Europa. La memoria de estos santos se mantiene viva entre los fieles, quienes encuentran en sus historias inspiración y guía.Además, el 12 de agosto es una fecha significativa para recordar a todos los beatos y mártires, como el Beato Carlos Leisner y el Beato Antonio Perulles Estívill del siglo XX. A través de sus vidas, estos personajes ofrecen un testimonio moderno de la fe y el sacrificio, convirtiéndose en ejemplos a seguir para las nuevas generaciones de creyentes.

La oración para Santa Hilaria de Augsburgo:

Lo siento, no dispongo de la oración que se reza a Santa Hilaria de Augsburgo.