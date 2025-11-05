Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este miércoles, 5 de noviembre de 2025 a San Zacarías y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Operativo | El SAT no perdonó y realizó un embargo masivo a mexicanos que no contaban con este documento

Ya es oficial: el Trolebús se ampliará hasta Ixtapaluca y este será su servicio completo en Edomex

¿Quién fue San Zacarías?

San Zacarías fue un sacerdote del templo de Jerusalén y es conocido principalmente por ser el padre de San Juan Bautista. Su vida se entrelaza con la historia de la anunciación del nacimiento de su hijo, un evento significativo en la tradición cristiana.

La historia de Zacarías se destaca por su encuentro con el arcángel Gabriel, quien le anunció que tendría un hijo a pesar de la avanzada edad de él y su esposa, Isabel. Sin embargo, Zacarías mostró dudas ante esta revelación, lo que resultó en que perdiera el habla como consecuencia de su falta de fe.

El silencio de Zacarías se rompió cuando finalmente accedió a nombrar a su hijo como Juan, tal como le había indicado el ángel. Este acto de fe restauró su voz y marcó el inicio de la misión de San Juan Bautista, quien jugaría un papel crucial en la preparación del camino para Jesús.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su fe por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Descubrieron el quinto estado de la materia: no es el que todos creían y los dueños son Elon Musk, Bill Gates y Mark Zuckerberg

Es oficial | Nuevas reglas de jubilación bajo Claudia Sheinbaum: qué sucederá con la edad de retiro

Todos los santos que se celebran el miércoles, 5 de noviembre de 2025

El 5 de noviembre de 2025, se celebran varios santos en el calendario litúrgico, destacando figuras de diferentes épocas y tradiciones. Entre ellos se encuentra la Beata María del Carmen Viel Ferrando, reconocida por su labor en el siglo XX y San Marcos de Ecano, un santo del siglo V que ha dejado una huella en la historia de la iglesia.Además, se conmemoran a otros beatos como Juan Antonio Burró Más y Guido María Conforti, ambos del siglo XX, así como el Beato Gómidas Keumurgian del siglo XVIII. Estas celebraciones reflejan la diversidad de la santidad a lo largo de los siglos y la importancia de cada uno de estos personajes en la vida de la comunidad cristiana.También se recuerda a santos de épocas más antiguas, como San Guetnocio de Bretaña del siglo VI y Santo Domnino de Cesarea del siglo IV. La lista incluye a San Geraldo de Beziers del siglo XII y Santa Bertila de Chelles del siglo VI, entre otros, lo que resalta la rica herencia espiritual que se celebra en esta fecha.

La oración para San Zacarías:

San Zacarías, ruega por nosotros.

San Zacarías, ruega por nosotros.