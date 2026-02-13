La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones. Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este sábado, 14 de febrero de 2026 a San Valentín y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Valentín fue un mártir cristiano que vivió en Roma durante el siglo III. Su vida y su muerte están rodeadas de leyendas que han contribuido a su veneración a lo largo de los siglos. Se le asocia con el amor y la unión, lo que lo ha convertido en el patrón de los enamorados. La historia de San Valentín está vinculada a su valentía al desafiar las leyes del emperador Claudio II, quien prohibió los matrimonios entre jóvenes para mantener a los hombres solteros y fuertes para el ejército. Valentín, en cambio, continuó celebrando matrimonios en secreto, lo que le valió la condena y, finalmente, el martirio. Su legado perdura en la celebración del Día de San Valentín, que se conmemora el 14 de febrero. Esta fecha se ha transformado en una ocasión para que las parejas expresen su amor y afecto, recordando así la figura de San Valentín y su dedicación a la unión de los enamorados. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su adoración por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan. El 14 de febrero de 2026, además de ser conocido por el Día de San Valentín, se celebran varios santos en el calendario litúrgico. Entre ellos se encuentra San Juan Bautista de la Concepción García, un religioso del siglo XVII que dedicó su vida a la enseñanza y la espiritualidad. Su legado perdura en la devoción de muchos fieles que lo veneran en diversas regiones.Otro santo que se conmemora en esta fecha es San Eleucadio, un mártir del siglo III, cuya vida estuvo marcada por su firmeza en la fe cristiana en tiempos de persecución. Su ejemplo de valentía y sacrificio sigue inspirando a los creyentes en la actualidad. Asimismo, San Nostriano, un obispo del siglo V, es recordado por su labor pastoral y su dedicación a la comunidad cristiana.Además, el 14 de febrero se honra a figuras como el Beato Vicente Vilar David, un mártir del siglo XX y a San Vital, San Zenón, San Antonino y Santa Alejandra de Egipto, quienes también tienen un lugar especial en la memoria de los devotos. Cada uno de estos santos representa un aspecto único de la fe y la historia cristiana, enriqueciendo la celebración de este día.