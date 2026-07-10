La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este jueves, 9 de julio de 2026 a San Nicolás Pieck y compañeros y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Nicolás Pieck y compañeros (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Nicolás Pieck y compañeros?

San Nicolás Pieck o Pick fue un franciscano del convento de la pequeña ciudad holandesa de Gorcum.

Junto con otros diez franciscanos de ese convento y con otros ocho sacerdotes y religiosos, fue uno de los compañeros.

Fueron martirizados por los calvinistas en Brielle por negarse a apostatar de la fe y, en especial, a retirar su obediencia al Papa.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

adoración por Dios

Santoral del día | San Nicolás Pieck y compañeros (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el jueves, 9 de julio de 2026

El 9 de julio de 2026, la comunidad católica celebra la festividad de San Audaz de Velino, un mártir del siglo III que es recordado por su valentía y fe inquebrantable. Su legado sigue inspirando a fieles que buscan emular su devoción y fortaleza en la adversidad.

En esta misma fecha, se honra también a Santa Everilda de Sajonia, del siglo VII, reconocida por su vida de servicio y su compromiso con la fe cristiana. Su historia es un testimonio de la dedicación al cuidado de los necesitados y al fortalecimiento de la comunidad cristiana en su época.

El calendario religioso incluye asimismo a San José Yuan Zaide, un mártir del siglo XIX y a varios beatos como Adriano Fortescue, Fidel Chojnacki, Joaquín He Kaizhi, Juana Scopelli, María de Jesús Crucificado Petkovic y Paulina del Corazón de Jesús Agonizante, todos ellos destacados por sus virtudes y sacrificios en sus respectivas épocas, reiterando la importancia de la santidad en la vida diaria de los creyentes.

La oración para San Nicolás Pieck y compañeros:

Oh Dios, que concediste a san Nicolás Pieck y compañeros la corona del martirio por confesar la verdadera fe; concédenos, por su intercesión, permanecer firmes en la unidad de tu Iglesia y dar testimonio de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.