La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este sábado, 11 de julio de 2026 a San Benito de Nursia y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Benito de Nursia (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Benito de Nursia?

San Benito de Nursia fue un destacado religioso y el Patrono principal de Europa. Nació en Nursia y recibió su educación en Roma. Su vida dio un giro significativo cuando decidió abrazar una existencia eremítica en la región de Subiaco, donde pronto atrajo a numerosos discípulos que se sintieron inspirados por su ejemplo de vida ascética.

Más adelante, San Benito se trasladó a Casino, donde fundó un famoso monasterio. Este lugar se convirtió en un centro de espiritualidad y vida comunitaria, siguiendo los principios que él promovía. Su influencia se extendió rápidamente, ayudando a establecer un modelo de vida monástica que resonó en toda Europa.

Una de las contribuciones más importantes de San Benito fue la redacción de una Regla que fundamentó la vida monástica en Occidente. Gracias a su legado, ha sido reconocido como el "Patriarca de los monjes de Occidente". La tradición señala que falleció el veintiuno de marzo y su memoria perdura en la historia del cristianismo occidental.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

entrega por Dios

Santoral del día | San Benito de Nursia (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el sábado, 11 de julio de 2026

El 11 de julio de 2026 se celebran diversos santos en la tradición cristiana, entre los cuales destacan San Quetilo de Viborg, un santo del siglo XII conocido por su dedicación a la vida monástica. Su legado ha perdurado a lo largo de los siglos y su vida inspira a muchos fieles.En este mismo día, se conmemoran también a figuras históricas como San Pío I, papa del siglo II y Santa Olga de Kiev, del siglo X, quienes jugaron papeles cruciales en la expansión del cristianismo en Europa. San Pío I es recordado por su defensa de la fe, mientras que Santa Olga es aclamada por su conversión y labor evangelizadora.Asimismo, la jornada incluye la festividad de otros santos como San Marciano de Iconio y Santa Marciana de Mauritania, ambos del siglo IV, así como San Leoncio de Burdeos y San Plácido de Disentis, cuyas vidas son ejemplo de fe y sacrificio. Este día también rinde homenaje a santos de diversos siglos que han dejado huella en la historia de la Iglesia.

La oración para San Benito de Nursia:

La Santa Cruz sea mi luz; no sea el dragón mi guía. ¡Apártate, Satanás! No me aconsejes cosas vanas. Es malo lo que me ofreces; bebe tú mismo tu veneno.