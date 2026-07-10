La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este viernes, 10 de julio de 2026 a San Cristóbal de Licia y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Cristóbal de Licia (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Cristóbal de Licia?

En Licia, San Cristóbal fue mártir.

Se le reconoce como patrón de los transportistas.

También es patrón de los conductores.

Para los cristianos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | San Cristóbal de Licia (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el viernes, 10 de julio de 2026

El 10 de julio de 2026, la Iglesia Católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de Santa Amalberga de Tamise, quien vivió en el siglo VIII. Esta santa es conocida por su dedicación a la vida monástica y su labor en la evangelización de su región. Su legado perdura en la espiritualidad de aquellos que siguen su ejemplo de fe y servicio.

Entre los santos que se conmemoran en esta fecha también se encuentra San Apolonio de Sardes y San Pascario de Nantes, este último del siglo VII, reconocido por su firmeza en la fe durante los períodos de persecución. Su vida inspira a muchos creyentes a permanecer firmes en sus convicciones religiosas frente a la adversidad.

Asimismo, la festividad también rinde homenaje a San Silvano de Pisidia, del siglo IV y a la Beata María Gertrudis de Santa Sofía, del siglo XVIII, quienes han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. La celebración se completa con la memoria del Beato Manuel Ruiz y compañeros, mártires del siglo XIX y de San Pedro Vincioli del siglo XI, cuyas vidas son ejemplos de entrega y sacrificio por la fe.

La oración para San Cristóbal de Licia:

Glorioso San Cristóbal de Licia, mártir y protector de los viajeros, tú que llevaste a Cristo sobre tus hombros, alcánzame de Dios prudencia y resguardo en mis caminos. Líbrame de todo peligro, accidente y mal; guía mis pasos para que llegue sano y salvo a mi destino y, al final de mi vida, al puerto de la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.