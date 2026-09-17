El dólar canadiense presenta una cotización de 12.3 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 17 de septiembre de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.07%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.35 pesos y un mínimo de 12.33 pesos.

En la última semana, el dólar canadiense avanzó 0.52%, mientras que en el último año la variación fue de -5.98%.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró un sesgo bajista: 6 caídas y 4 avances, sin jornadas planas; cerró con dos bajas consecutivas tras un breve repunte de dos días.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que su volatilidad anual es del 6.22%.

Hoy la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 días consecutivos indica un -1 positivo. Esto sugiere que la moneda ha estado experimentando un aumento en su valor respecto a las monedas de referencia en los últimos días.

A medida que el Dólar canadiense se fortalece, podría ser una señal de confianza en la economía local, lo que puede atraer inversiones y mejorar la posición comercial del país.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".