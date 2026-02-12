Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos. Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este viernes, 13 de febrero de 2026 a San Benigno de Todi y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Benigno de Todi fue un presbítero y mártir que vivió en la ciudad de Todi, en la región de Umbría, Italia. Su vida se sitúa en el contexto de la última gran persecución anticristiana llevada a cabo por los emperadores Diocleciano y Maximiano a principios del siglo IV. Aunque los datos sobre su vida son escasos, su legado perdura a través de la devoción de los fieles. Se le reconoce por su bondad y rectitud, cualidades que lo llevaron a ser ordenado sacerdote en su ciudad natal. A pesar de las adversidades y la persecución, San Benigno mantuvo su fe y soportó valientemente la tortura y la muerte, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para los cristianos de su tiempo. Tras su martirio, fue enterrado por manos piadosas a la orilla de un camino, un lugar que más tarde se convirtió en el sitio de un monasterio benedictino. Su vida y sacrificio han inspirado a generaciones y su figura es recordada en la tradición cristiana como un ejemplo de fe y valentía ante la adversidad. Para aquellos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a Masculino Masculino es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan. El 13 de febrero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura de San Fulcrán, un santo del siglo XI conocido por su dedicación y servicio a la iglesia. También se conmemora a San Cástor de Aquitania, un mártir del siglo IV que ha sido venerado por su fe inquebrantable.Entre los beatos que se recordarán en esta fecha se encuentran Cristina Camozzi y Eustoquia Bellini, ambas del siglo XV, cuyas vidas ejemplares han inspirado a muchos a lo largo de los años. Además, se celebrará a San Gilberto de Meaux, otro santo del siglo XI y al Beato Jordán de Sajonia, del siglo XIII, conocido por su labor en la orden de los dominicos.La festividad también incluye a San Pablo Le-Van-Loc y San Pablo Liu Hanzou, ambos del siglo XIX, así como a San Esteban de Lyon del siglo VI y San Guimera del siglo X. Estos santos y beatos representan una rica herencia de fe y devoción que será recordada y celebrada en todo el mundo.