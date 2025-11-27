Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personas beatificada por el Papa, como a La Medalla Milagrosa que se recuerda cada 27 de noviembre.

¿Quién fue La Medalla Milagrosa?

La Medalla Milagrosa es un símbolo de la devoción a la Virgen María, que se originó a partir de la aparición de la Virgen a Santa Catalina Labouré en el siglo XIX. Durante esta aparición, Catalina recibió una visión de la Virgen vestida de blanco, con palmas abiertas y rayos de luz que emanaban de sus dedos, simbolizando las gracias que Ella desea otorgar a la humanidad. Esta imagen se ha reproducido en millones de medallas y estampas, convirtiéndose en un emblema de fe y esperanza para muchos creyentes.

La Virgen María, en su mensaje a Santa Catalina, enfatizó la importancia de la oración y el rezo, instando a la humanidad a acercarse a Dios a través de la intercesión de Ella. Su deseo era que, al rezar más, las personas pudieran recibir mayores gracias y bendiciones. Este llamado a la oración ha resonado a lo largo de los años, motivando a muchos a fortalecer su vida espiritual y su relación con lo divino.

La Medalla Milagrosa no solo es un objeto de devoción, sino que también representa un compromiso con la fe y la confianza en la protección de la Virgen María. Aquellos que llevan la medalla a menudo reportan experiencias de paz y consuelo, sintiendo la presencia de la Madre de Dios en sus vidas. Así, la Medalla Milagrosa se ha convertido en un poderoso recordatorio de la fe y la esperanza que la Virgen ofrece a todos sus devotos.

Para los cristianos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el jueves, 27 de noviembre de 2025

El 27 de noviembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando a San Saturnino, San Basileo obispo y San Leonardo. Estos santos, venerados por su vida de fe y dedicación, son recordados en este día especial, donde los fieles se reúnen para rendir homenaje a su legado espiritual.Entre los santos que se conmemoran también se encuentran San Barlaán mártir, San Simeón Metafraste y San Francisco Antonio Fasani. Cada uno de ellos ha dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia y su memoria es celebrada con oraciones y actos de devoción en diversas parroquias alrededor del mundo.Además, el día incluye la celebración de otros santos y beatos como San Acacio mártir, Beato Tomás Koteda Kiuni y sus diez compañeros mártires y San Máximo, entre otros. Esta jornada es una oportunidad para que los creyentes reflexionen sobre la vida de estos santos y su influencia en la fe cristiana a lo largo de los siglos.

La oración para La Medalla Milagrosa:

Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti.

