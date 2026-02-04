El euro presenta una cotización de 20.38 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 4 de febrero de 2026, cifras que revelan que la moneda bajó un -0.66% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.43 pesos y un mínimo de 20.34 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.18%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.41%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en varios días, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con un predominio de incrementos en su valor.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.4 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.56%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 9.22%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que indica un fortalecimiento de la moneda europea.

Este comportamiento sugiere que el Euro podría estar recuperando confianza en los mercados, impulsado por factores económicos favorables. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el corto plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".