El euro presenta una cotización de 21.25 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 2 de diciembre de 2025, cifras que muestran que la moneda subió un 0.19% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.27 pesos y un mínimo de 21.24 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.04%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.14%.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de seis descensos. Sin embargo, también se han registrado cuatro aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad se ha mantenido en un par de ocasiones, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones, hay momentos en los que el Euro logra consolidarse.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 23.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.40%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato actual sugiere un cambio favorable. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en la percepción del Euro en los mercados internacionales.

En resumen, la tendencia positiva del Euro hoy sugiere un fortalecimiento de la moneda en el contexto actual.

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.