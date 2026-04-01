Este miércoles, 1 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 709.0851 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,02%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.74%, mientras que en el último año su variación ha sido del -3.05%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también hubo momentos de estabilidad. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general indica una presión negativa en su valor. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 10.41%, es menor que la volatilidad anual del 15.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,908.51 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,817.02 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 354,542.55 pesos colombianos.