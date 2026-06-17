La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 17 de junio de 2026 en México es de 12.3 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.05%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.3 pesos y un mínimo de 12.3 pesos.

En el mercado del dólar canadiense, la cotización ha retrocedido: en la última semana cayó -1.57% y en el último año acumula -9.15%, indicando una depreciación sostenida.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, empezó con un avance, luego encadenó siete retrocesos consecutivos, tuvo un breve repunte y cerró otra vez a la baja, dejando un saldo claramente bajista.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.3 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 6.78%, es menor que su volatilidad anual del 7.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, el dólar canadiense muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que ha habido un aumento en su cotización, lo que puede beneficiar a los exportadores y atraer inversiones en el país.

El fortalecimiento del dólar canadiense sugiere una confianza creciente en la economía local y posibles mejoras en los sectores productivos. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas solo en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica que estén reguladas (CNBV/Banco de México) y evita a cambistas callejeros. Compara tipos de cambio y comisiones antes de entregar efectivo, confirma el monto neto a recibir y solicita comprobante. Cuenta el dinero discretamente en ventanilla, guarda los billetes por denominación y no intercambio montos grandes de una sola vez.

para finalizar, si usas cajeros, prefiera los ubicados dentro de sucursales y evita zonas aisladas; revisa comisiones y límites. Al pagar con tarjeta, rechaza la conversión dinámica y elige cobrar en pesos. Lleva identificación, pero no compartas datos innecesarios; conserva los recibos, verifica las medidas de seguridad de los billetes y monitorea tus estados para reportar cargos sospechosos de inmediato.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.