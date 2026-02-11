La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 11 de febrero de 2026 en México es de 17.16 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.21% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.2 pesos y un mínimo de 17.18 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.04%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -15.33%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento en cuatro ocasiones, seguido de una caída en tres días y manteniéndose estable en tres oportunidades. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.01%, superando la volatilidad anual del 8.88%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Dólar. Actualmente, la estabilidad en la cotización parece favorecer un entorno económico más sólido. Este aumento en la cotización del Dólar podría reflejar una mayor confianza en la economía local o cambios en la política monetaria. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".