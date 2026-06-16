El dólar canadiense cotiza a 12.29 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 16 de junio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.00%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.31 pesos y un mínimo de 12.31 pesos.

En el mercado del Dólar canadiense, la cotización cayó -1.72% en la última semana y acumula -9.11% en el último año, consolidando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense subió en las dos primeras jornadas y luego encadenó ocho caídas, consolidando una tendencia bajista y cerrando por debajo del nivel inicial.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.3 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad del Dólar canadiense en la última semana, con un 6.63%, es menor que su volatilidad anual de 7.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 8 días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones, la moneda ha mantenido un crecimiento constante frente a otras divisas.

En contraste, en los días anteriores a esta racha, la moneda experimentó altibajos significativos, lo que hace que esta reciente mejora sea especialmente notable. Es un indicativo de una posible recuperación en la confianza económica y la estabilidad del Dólar canadiense en el mercado.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas solo en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica que estén reguladas (CNBV/Banco de México) y evita a cambistas callejeros. Compara tipos de cambio y comisiones antes de entregar efectivo, confirma el monto neto a recibir y solicita comprobante. Cuenta el dinero discretamente en ventanilla, guarda los billetes por denominación y no intercambio montos grandes de una sola vez.

para finalizar, si usas cajeros, prefiera los ubicados dentro de sucursales y evita zonas aisladas; revisa comisiones y límites. Al pagar con tarjeta, rechaza la conversión dinámica y elige cobrar en pesos. Lleva identificación, pero no compartas datos innecesarios; conserva los recibos, verifica las medidas de seguridad de los billetes y monitorea tus estados para reportar cargos sospechosos de inmediato.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.