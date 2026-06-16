En el mercado EUR/GBP, la cotización subió 16% en la última semana y 8% en el último año, lo que sugiere un impulso reciente sobre una apreciación más gradual en el periodo anual.

Este martes, 16 de junio de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8643 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,02%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una ligera recuperación después de varios días de descenso. Este cambio sugiere que los mercados están reaccionando favorablemente a ciertos factores económicos recientes.

A pesar de esta mejora, es importante observar que la tendencia general se ha mantenido inestable en los días pasados. Esto indica que, aunque hay señales de esperanza, los inversores deben ser cautelosos ante posibles fluctuaciones futuras.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y libra esterlina, que se sitúa en 0.91%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.