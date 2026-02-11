El dólar canadiense cotiza a 12.7 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 11 de febrero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.06% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.71 pesos y un mínimo de 12.69 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.18%, mientras que en el último año su variación ha sido del -9.42%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también experimentó aumentos y períodos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere un mercado dinámico, donde factores económicos y políticos podrían estar influyendo en su valor. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 9.91%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.24%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. El análisis de esta tendencia indica que factores económicos favorables podrían estar impulsando el crecimiento del Dólar canadiense, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la confianza en la economía del país. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.