La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este martes, 2 de diciembre de 2025 en México es de 13.08 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.07% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.09 pesos y un mínimo de 13.08 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.33%, mientras que en el último año su variación ha sido del -9.08%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mixta, con fluctuaciones que indican un aumento en algunos momentos, seguido de una caída notable. A pesar de las variaciones, hubo periodos de estabilidad que sugieren cierta resistencia en su valor. En general, la tendencia parece ser de ligera disminución, aunque con momentos de recuperación.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 14.8 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.99%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los dos días anteriores, ya que el dato de 2 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en el mercado en los últimos días.

La tendencia al alza sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en el país o cambios en la demanda internacional.

Este comportamiento podría atraer a inversores y mejorar la confianza en la economía canadiense.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la transacción, ya que esto puede ayudarte a obtener un mejor trato.Para finalizar, siempre es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, asegúrate de guardarlo en un lugar seguro y no exhibir grandes cantidades en público.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.