El dólar canadiense cotiza a 12.51 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 20 de julio de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.00%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.52 pesos y un mínimo de 12.51 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense subió 1.05%, pero en el último año retrocedió -4.60%, señalando un repunte reciente tras una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar canadiense pasó de un impulso inicial a tres descensos, luego rebotó con dos avances, tuvo otro tropiezo y cerró con tres subidas, dejando un balance neto positivo y sesgo alcista.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 4.93%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.36%.

En los últimos tres días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, reflejando un ligero aumento en su valor respecto a las monedas de referencia. Este crecimiento sostenido sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional.

La tendencia a la alza podría estar impulsada por factores económicos favorables, como una mejora en los indicadores de empleo o un aumento en los precios de las materias primas. Esto sugiere una confianza en la economía canadiense en el corto plazo.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.