Este lunes, 6 de abril de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.7761 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.58%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.92 pesos y un mínimo de 17.86 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.88%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.63%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también experimentó algunos aumentos. a pesar de estos altibajos, se mantuvo estable en ciertos momentos, lo que sugiere una volatilidad moderada en el mercado. en general, la tendencia parece indicar una ligera disminución en su valor. La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 6.97%, es menor que la volatilidad anual del 8.81%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados. La tendencia estable del Dólar sugiere que los inversores están confiando en su fortaleza, lo que podría influir en decisiones económicas futuras. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.