Peso colombiano, la moneda emergente que ganó fuerza en el último año y desplazó al dólar.

En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 16 de junio de 2026 llegó a 3969.1 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,42%.

La cotización del euro registró un -3.68% en la última semana y un -14.65% en el último año, señal de una tendencia bajista sostenida.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró un sesgo bajista: seis jornadas de retroceso y cuatro de recuperación, con dos rachas de caídas consecutivas; aunque terminó con un avance, el saldo es de leve depreciación y volatilidad por rebotes breves.

La cotización del Euro presenta una tendencia positiva hoy en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado cambiario.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 396910.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 793820.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1984550.05 pesos colombianos.