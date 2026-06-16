Este martes, 16 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 671.76276 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,6%.

En la última semana, la cotización del Real varió -3,82% y en el último año -7,30%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real osciló con igual número de alzas y bajas, dos jornadas sin cambios y un cierre cercano a su nivel inicial, señal de lateralidad con ligera volatilidad.

La volatilidad económica del Real en la última semana ha sido del 18.79%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, comparado con la volatilidad anual del 15.49%.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un fortalecimiento en la confianza de los inversores y en la economía local.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 67,176.27 pesos colombianos; 200 reales cuestan 134,352.55 pesos colombianos y 500 reales, 335,881.37 pesos colombianos.