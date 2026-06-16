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Este martes, 16 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 671.76276 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,6%.
En la última semana, la cotización del Real varió -3,82% y en el último año -7,30%, evidenciando una tendencia bajista.
Las variaciones que presentó el real en la última semana
En los últimos 10 días, el Real osciló con igual número de alzas y bajas, dos jornadas sin cambios y un cierre cercano a su nivel inicial, señal de lateralidad con ligera volatilidad.
La volatilidad económica del Real en la última semana ha sido del 18.79%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, comparado con la volatilidad anual del 15.49%.
La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un fortalecimiento en la confianza de los inversores y en la economía local.
¿Cuánto sale comprar 100 reales?
El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 67,176.27 pesos colombianos; 200 reales cuestan 134,352.55 pesos colombianos y 500 reales, 335,881.37 pesos colombianos.