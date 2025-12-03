Durante el cierre de mercados de este miércoles, 3 de diciembre de 2025, el euro alcanzó los MXN 21.34, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.43% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.29%, mientras que en el último año su variación ha sido del 0.03%. Estas cifras reflejan una estabilidad en el valor del Euro en el mercado.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en los primeros días seguido de algunas fluctuaciones. a pesar de las caídas intermitentes, el euro logró mantener una estabilidad en su valor, lo que sugiere un comportamiento relativamente sólido en el mercado.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.19%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda europea frente a otras divisas.

La tendencia positiva indica un posible aumento en la confianza del mercado hacia el Euro, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro.

Este comportamiento sugiere que los inversores están optimistas sobre el futuro económico de la región.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 23.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.