El euro cotiza a 20.45 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 11 de febrero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.17% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.48 pesos y un mínimo de 20.45 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un leve aumento del 0.02%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.09%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en varias ocasiones, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con un sesgo hacia el crecimiento en el periodo analizado. Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.4 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 9.94%, es mayor que la volatilidad anual del 9.27%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha subido en comparación con los días anteriores. Esta mejora en su valor refleja un aumento en la confianza del mercado y una posible recuperación económica. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría sugerir incertidumbre o debilidad en la economía. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un escenario posible si el dato de 1 fuera igual a 0. En resumen, la tendencia positiva del Euro sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de un entorno económico más favorable. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.