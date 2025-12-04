La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 4 de diciembre de 2025 en México es de 21.35 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.46% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.36 pesos y un mínimo de 21.32 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.34%, mientras que en el último año su variación ha sido del 0.58%. Estos movimientos reflejan una tendencia moderada en el mercado de divisas.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento significativo al inicio, seguido de algunas caídas. Sin embargo, la estabilidad se mantuvo en varios momentos, lo que sugiere un comportamiento fluctuante pero con un cierre favorable en general.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 23.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.35%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.78%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores, donde la tendencia era más variable.

La estabilidad en el crecimiento del Euro podría estar impulsada por factores económicos favorables en la zona euro, lo que genera confianza entre los inversores. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en el corto plazo.

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".