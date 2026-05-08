El dólar canadiense presenta una cotización de 12.64 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 8 de mayo de 2026, cifras que muestran que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.07%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.68 pesos y un mínimo de 12.68 pesos. En el mercado de Dólar canadiense, la cotización retrocedió 1.59% en la última semana y 7.10% en el último año, lo que indica una tendencia bajista. En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró un sesgo bajista: 4 avances y 6 retrocesos, con breves repuntes al inicio y a mitad del período, pero cerró con tres caídas seguidas que acentuaron el descenso general. En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual fue del 8.04%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días. Esto se debe a que el dato de -1 se presenta como un número positivo, lo que indica un aumento en el valor de la moneda. Este incremento en la cotización sugiere que podría haber factores económicos favorables o una mayor demanda por el Dólar canadiense en el mercado internacional. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.