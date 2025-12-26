La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 26 de diciembre de 2025 en México es de 13.11 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.19% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.14 pesos y un mínimo de 13.11 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.28%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.68%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay)

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un aumento ocasional y una estabilidad momentánea. Esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja ha predominado, aunque con algunos repuntes que podrían reflejar ajustes temporales en la oferta y demanda.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 14.8 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue de 1.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 8.61%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en el mercado.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un ambiente favorable para el Dólar canadiense.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.