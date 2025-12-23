El dólar canadiense presenta una cotización de 13.07 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 23 de diciembre de 2025, cifras que revelan que la moneda subió un 0.08% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.09 pesos y un mínimo de 13.07 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.14%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.87%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con cinco descensos consecutivos seguidos de un ligero aumento y fluctuaciones menores. Esto sugiere una inestabilidad en su valor, aunque se ha mantenido relativamente estable en algunos momentos.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 14.8 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 1.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.63%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en el mercado.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un ambiente favorable para el Dólar canadiense.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.