En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.09%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 1.4%. En la sesión de apertura de este martes, 21 de abril de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8709 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,01% en relación con el día anterior. La cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, reflejando un aumento constante en su valor. Este crecimiento sugiere un interés renovado por parte de los inversores y una mayor confianza en la estabilidad de la moneda. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cualquier cambio en el mercado podría afectar su trayectoria. La situación actual invita a los analistas a estar atentos a posibles fluctuaciones que podrían influir en el futuro de la cotización. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.10%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 4.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.