El dólar canadiense cotiza a 13.1 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 4 de diciembre de 2025.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.12% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.12 pesos y un mínimo de 13.1 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.16%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.82% en su cotización.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias fluctuaciones. A pesar de algunos descensos, el valor se mantuvo relativamente estable en ciertos momentos, lo que sugiere una cierta resistencia en el mercado. En general, la variabilidad indica un entorno económico incierto que podría influir en futuras cotizaciones.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 14.8 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 1.68%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.97%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor en comparación con días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional.

La tendencia positiva del Dólar canadiense podría estar influenciada por factores económicos favorables, como un aumento en los precios de las materias primas o una mejora en los indicadores económicos del país.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.